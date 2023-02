Reconhece a cena? Grupo de BH recria meme de ‘Pica-Pau’ na Praça da Savassi

Até onde você iria para vencer um concurso de fantasia da firma? Um grupo de BH buscou inspiração na animação Pica-Pau e foi até um clássico do mundo dos memes. A equipe de conteúdo de uma empresa de BH recriou, na Praça da Savassi, na região Centro-Sul da capital, a cena de um grupo comemorando a queda de um barril em uma cachoeira.

Como a avaliação dos jurados é a partir de fotos , o time se dedicou. “A gente quis fazer de uma forma que as pessoas identificassem. E foi engraçado porque as pessoas na rua reconheceram”, contou a social media Márcia Ventura.

A ideia começou com a vontade da equipe de vencer a competição. “Por que não fazer uma fantasia coletiva?”, disse Amanda Santos. A equipe buscou por inspirações até chegar no meme do Pica-Pau.

“A gente já tinha figurinhas deste episódio do Pica-Pau”, revela a social media Márcia Ventura. A prima dela fez o barril e o time comprou as capas amarelas. Ela contou que todos se vestiram na empresa, para reproduzir a cena com mais veracidade.

Eles deixaram o chefe em situação de barril, literalmente. Amanda conta que o ‘Head’ da equipe de conteúdo foi o escolhido para ficar com a fantasia do barril, que foi criada pela prima de Márcia, enquanto os outros estavam com a capa amarela.

E ganharam (é claro). O vencedor da melhor fantasia ganha uma Alexa, a assistente pessoal virtual da Amazon. O grupo fez um sorteio e o último nome que saiu dos papéis, no caso, Amanda, ficou com o prêmio.

Mas a competição foi não foi tranquila: tinha fantasia de Agostinho Carrara, Esmalte, entre outros.