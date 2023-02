Rede hoteleira em BH já faturou mais de R$ 10 milhões com o carnaval

Considerando uma diária média de R$ 360, os hotéis em Belo Horizonte faturaram R$ 10,631 milhões de sábado (18/2) até terça-feira (21/2) com o check-in de 29.532 foliões, aponta levantamento da MVS Consultoria.

Os números foram obtidos por meio de apuração diária em 45 hotéis, com três e quatro estrelas, situados em locais próximos de pontos onde foliões curtiram os blocos carnavalescos nesse período.

As taxas de ocupação nos hotéis ficaram em 80,64% no sábado e 80,04% no domingo nos estabelecimentos localizados no Centro e na Zona Sul da capital. Na região da Pampulha e Cidade Nova, nos mesmos dias, esses percentuais ficaram em 76,77% e 75,12%, respectivamente.

Leia também: Carnaval em BH: Polícia Militar efetua operações de dispersão de foliões Já na segunda-feira, a taxa de ocupação caiu para 72,15% no Centro e na Zona Sul, sendo que na terça-feira a rede hoteleira nessas mesmas regiões marcou 52,25% de quartos ocupados.

Por fim, na Pampulha e Cidade Nova também houve queda expressiva de foliões hospedados em hotéis, com 65,94% e 45,88% de ocupação na segunda e terça, respectivamente.

Conforme avalia Maarten Van Sluys, consultor em hotelaria e proprietário da MVS Consultoria, o município deve estudar atrativos para as atrações carnavalescas na segunda e terça-feira de carnaval – dias que registraram queda brusca no número de turistas hospedados.

“Hoje, Belo Horizonte só vende diária avulsa no carnaval, ao contrário do que acontece em outros centros, como Rio, Salvador e Recife. Temos que passar a vender pacotes nos hotéis no período do carnaval. Além disso, é preciso trabalhar melhor a programação voltada para segunda e terça e assim conseguir a permanência dos turistas nesses dias”, conclui.