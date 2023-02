Região Leste de BH registra em 1 hora um terço da chuva esperada para o mês

Em uma hora, as regiões Leste e Nordeste de Belo Horizonte registraram mais de 50mm de acumulado de chuva , na tarde desta sexta-feira (17/2). De acordo com a Defesa Civil municipal, das 15h30 às 16h30, a precipitação na Regional Leste correspondeu a 33,4 % do esperado para todo o mês de fevereiro. A média climatológica do mês é de 177,7 mm.

Ocorrências de tempestades foram registradas nas regiões Leste, Nordeste, Venda Nova e Centro-Sul. Nas demais regiões foi registrado chuva leve a moderada.

O acumulado de chuva é calculado a partir de milímetros por metro quadrado. Ou seja, um milímetro de chuva equivale a um litro de água por metro quadrado.

Além disso, a capital está em alerta de queda de granizo. O alerta é válido para as próximas duas horas.

Confira o acumulado de chuva em uma hora em todas as regionais de BH:

Barreiro: 0 mm (0,0%)

Centro Sul: 3,8 mm (2,1%)

Leste: 59,4 mm (33,4%)

Nordeste: 51,8 mm (29,2%)

Noroeste: 0,6 mm (0,3%)

Norte: 2,0 (1,1%)

Oeste: 0,2 (0,1%)

Pampulha: 0,4 (0,2%)

Venda Nova: 29,2 (16,4%)

Emissão de alertas

Durante o período de chuvas, os moradores de Belo Horizonte podem receber os alertas de risco de chuvas fortes, granizo, tempestades, vendavais, alagamentos, risco de deslizamentos de terra e outros fenômenos meteorológicos por SMS. Para se cadastrar, basta enviar uma mensagem de texto com o CEP da sua rua para o número 40199 e uma mensagem de confirmação será enviada na sequência. O serviço não tem custo.

A população também pode acompanhar os alertas e as recomendações da Subsecretaria de Proteção e Defesa Civil por meio do Instagram, Twitter, Facebook e pelo canal público do Telegram no endereço: defesacivilbh.