Remédio Losartana está em falta no SUS de Belo Horizonte

O medicamento Losartana está em falta no Sistema Único de Saúde (SUS) de Belo Horizonte . A informação foi confirmada pela prefeitura (PBH) na noite deste sábado (3/6). A PBH também informou estar em contato com os fornecedores para reabastecer o estoque.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, a previsão é que novas remessas do remédio sejam entregues neste mês. A Losartana%u202Fpertence à classe conhecida como%u202F"sartanas", sendo medicamentos seguros e eficazes no controle do tratamento de hipertensão e insuficiência cardíaca, reduzindo significativamente o risco de derrame e infarto

De acordo com o Ministério da Saúde (MS), a interrupção do tratamento sem a orientação médica correta pode levar a problemas graves, como episódios de hipertensão. A Losartana é entregue gratuitamente no SUS para pacientes com indicação e também faz parte do Programa Farmácia Popular do Brasil (PFPB), podendo ser retirada em locais conveniados.

Belo Horizonte tem 529 farmácias conveniadas, segundo dados do MS. Confira todos os pontos AQUI

"Para garantir assistência aos pacientes, em caso de desabastecimento de algum medicamento, eles são orientados a procurar as equipes de Saúde da Família para que sejam reavaliadas a prescrição e a possibilidade de indicação de outra medicação", afirma a PBH por meio de nota.