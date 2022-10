Renato Casagrande (PSB) vence disputa pelo governo do ES 

O candidato Renato Casagrande (PSB) está matematicamente eleito para o governo do Espírito Santo, com 53,9% dos votos válidos. Manato (PL) ficou em segundo lugar, com 46,1% dos votos válidos.

Até agora foram apurados quase 97% das urnas. Os votos brancos somam 1,98% e os nulos, 4,08%.

Renato Casagrande (PSB), 61 anos, é o atual governador do Espírito Santo, nasceu no município de Castelo (ES). Foi o candidato ao governo do estado com mais votos no primeiro turno, com 976.652 votos (46,94% dos votos válidos). É formado em engenharia florestal, pela Universidade Federal de Viçosa (UFV), e em direito, pela Faculdade de Direito de Cachoeiro de Itapemirim. É casado e tem dois filhos. Foi senador, deputado federal, vice-governador e deputado estadual. O vice na chapa é o ex-senador e empresário Ricardo Ferraço, 59 anos.