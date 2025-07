Na noite do último sábado (19), por volta das 23h, uma operação de resgate dramática mobilizou o 2º Pelotão do Corpo de Bombeiros Militar de Ituiutaba, após um grave acidente na Avenida 12-A com a Avenida Marginal, no bairro Setor Norte. Um veículo despencou de uma ponte, capotou e caiu no Córrego Pirapitinga, ficando com as rodas para cima e quase completamente submerso.

Os pneus do carro ainda podiam ser vistos acima da água, e, do interior do veículo, era possível ouvir gritos e batidas, indicando que havia sobreviventes presos. O carro, no entanto, afundava gradualmente, sendo arrastado pela correnteza para uma parte mais profunda do córrego.

Mesmo finalizando outra ocorrência, a equipe dos bombeiros deslocou-se imediatamente para o local e iniciou o resgate. Os militares desceram o barranco e, ao se aproximarem do carro, confirmaram a presença de pessoas vivas presas no interior. Sem tempo para aguardar reforços, tentaram acessar o veículo por mergulho em apneia, inicialmente pelas janelas dianteiras — sem sucesso, devido à visibilidade nula.

Com a suspeita de que as vítimas estivessem presas no banco traseiro, os bombeiros decidiram destombar o veículo dentro do córrego, que tinha profundidade estimada entre 2 e 2,5 metros. A manobra permitiu melhor acesso às janelas traseiras. Em seguida, um bombeiro conseguiu entrar no carro por uma das janelas e, por meio da tateação, localizou e resgatou o primeiro ocupante, um jovem de 19 anos, identificado como Alexis.

Simultaneamente, outro bombeiro avistou o segundo ocupante, Carlos, de 39 anos, emergindo pela janela oposta, com dificuldades para se manter à tona. Ele foi resgatado com o auxílio de mais um militar. Ambos estavam conscientes, embora desorientados, e informaram que eram os únicos ocupantes do veículo.

Alexis e Carlos, que são cunhados e de nacionalidade venezuelana, receberam os primeiros atendimentos da equipe do SAMU (USB 054) e foram encaminhados ao Hospital de Pronto Atendimento de Ituiutaba, em estado clínico estável.

Após o salvamento, os bombeiros ainda realizaram uma inspeção minuciosa no veículo para confirmar que não havia mais vítimas. A ocorrência contou com o apoio da Polícia Militar e do SAMU.

O Corpo de Bombeiros reforça a importância de acionar o número 193 imediatamente em casos de acidentes graves, o que pode ser decisivo para a sobrevivência das vítimas.