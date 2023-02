Restaurante pega fogo nesta manhã (22/2)

Um princípio de incêndio numa chaminé atingiu um restaurante em Belo Horizonte na manhã desta quarta-feira (22/2). O Corpo de Bombeiros conseguiu controlar as chamas.

Segundo informações da corporação, o incêndio começou por volta das 10h, na coifa do restaurante, que fica na rua Professor Estevão Pinto, bairro Serra, região Centro-Sul. Quatro funcionários que estavam no local viram as chamas e acionaram os Bombeiros.

Ao chegar ao restaurante, os militares utilizaram 150 litros de água para apagar o fogo, antes que eles tomassem proporções maiores. O risco foi eliminado.

Não se sabe o motivo do incêndio. Ninguém se feriu com o ocorrido, e o estabelecimento já está funcionando normalmente.

*estagiário sob supervisão do editor Benny Cohen