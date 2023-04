Retroescavadeira tomba e mata homem no Norte de Minas

Um acidente com uma retroescavadeira matou um homem, de 27 anos, na tarde dessa terça-feira (25/4). A máquina tombou e fechou a antiga estrada da cidade de Juramento, no Norte de Minas.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o motorista do veículo foi encontrado já morto, debaixo do braço da máquina.

Além de compressão torácica, o homem foi encontrado com trauma cranioencefálico, sangramento no nariz e ouvido.

Uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada e os médicos confirmaram a morte do homem no local do acidente.

A perícia da Polícia Civil foi acionada e, depois dos trabalhos de praxe, o corpo foi liberado para ser retirado da parte debaixo da máquina pelos militares e passado para a funerária de plantão.

Ainda não se sabe a dinâmica do acidente.

Uma viatura da Polícia Militar esteve no local e aguardaram a chegada do responsável pela retroescavadeira para as providências devidas.