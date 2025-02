Curso da empresa A Ilha ensina como criar uma revenda online no mercado pet

Se você busca uma revenda/franquia barata, mas ainda está em dúvidas sobre qual escolher, vamos apresentar uma revenda autorizada. O processo é mais simples que uma franquia.

A busca por alternativas de tratamento para animais de estimação tem crescido consideravelmente nos últimos anos, especialmente no que diz respeito à homeopatia.

A Ilha, uma empresa mineira especializada no bem-estar animal, tem se destacado nesse cenário, oferecendo produtos homeopáticos para cães, gatos e aves. Com um foco particular na cura de doenças comuns que acometem esses animais, a empresa tem como carro chefe o Viscum-vet, um medicamento à base de Viscum-Album, que se tornou um sucesso de vendas em todo o Brasil.

Homeopatia – uma revenda que pode dar muitos resultados

Diferentemente dos medicamentos convencionais, a homeopatia utiliza substâncias naturais altamente diluídas, que estimulam a capacidade de cura do organismo. Essa abordagem holística reconhece que cada animal é único e trata os sintomas individuais, não apenas a doença em si. Além disso, um dos principais benefícios é a ausência de efeitos colaterais indesejados, proporcionando um tratamento mais seguro e suave para os animais.

Viscum-Vet: O Campeão de Vendas

O Viscum-vet, produzido à base de Viscum-Album, é o produto campeão de vendas da A Ilha. Este medicamento homeopático é reconhecido por sua eficácia no combate ao câncer em animais. Desenvolvido há mais de 10 anos em Minas Gerais, o Viscum-vet é uma alternativa não invasiva e eficiente, que não agride o organismo dos animais.

Produtos em Destaque

Além do Viscum-vet, a A Ilha oferece uma variedade de produtos homeopáticos para diferentes necessidades dos animais:

Estimo-Vet: Indicado para tratar diarreias, infecções das vias respiratórias, pneumonia e infecções de ouvido (otite). É um produto eficiente e lucrativo para a sua loja.

Homeocão: Ideal para combater pulgas e carrapatos em cães, o Homeocão é um medicamento que não agride o organismo do animal. Saboroso e bem aceito pelos animais, é uma excelente opção para manter a saúde e o conforto dos pets.

Stress-Vet: Indicado para desvios de comportamento como inquietude, ansiedade e nervosismo em situações de pouco espaço, o Stress-Vet acalma os animais, proporcionando bem-estar e garantindo lucratividade para a sua loja.

Como se tornar uma revenda autorizada?

Para se tornar uma revenda autorizada da A Ilha, é necessário possuir CNPJ (podendo ser MEI), acesso à internet, domínio básico de informática, disponibilidade para atendimento ao cliente e despacho dos produtos, além de participar de um treinamento online. Ao adquirir a revenda autorizada, você receberá uma loja online montada e configurada, suporte para vender nos principais marketplaces, divulgação inicial na sua cidade, entre outros benefícios.

7 motivos para ser uma revenda A Ilha

Crescente Demanda por Alternativas Naturais: A preocupação com a saúde dos animais tem levado muitos tutores a buscarem alternativas naturais e menos invasivas aos tratamentos tradicionais. Produtos homeopáticos são vistos como uma opção segura e eficaz para diversas condições de saúde dos pets. Menos Efeitos Colaterais: Um dos principais atrativos da homeopatia é a baixa incidência de efeitos colaterais em comparação com medicamentos alopáticos. Isso pode ser um fator decisivo para tutores que desejam tratar seus animais sem riscos adicionais. Mercado em Expansão: O mercado pet está em constante crescimento, e dentro dele, há um nicho significativo para produtos de saúde natural. Investir em produtos homeopáticos pode captar uma parcela desse mercado que busca bem-estar e qualidade de vida para seus animais de estimação. Fidelização de Clientes: Os produtos homeopáticos muitas vezes exigem um tratamento a longo prazo, o que pode levar à fidelização dos clientes. Uma vez que os tutores percebem benefícios nos seus pets, eles tendem a retornar para comprar mais produtos ou para buscar aconselhamento. Diferenciação no Mercado: Ao focar em produtos homeopáticos para pets, você se diferencia dos concorrentes que oferecem apenas produtos convencionais. Isso pode atrair um público específico que valoriza a saúde holística dos animais. Educação e Valor Agregado: A revenda de produtos homeopáticos oferece a oportunidade de educar os clientes sobre os benefícios da homeopatia, criando um valor agregado ao negócio. Workshops, palestras, e consultorias podem aumentar a credibilidade e a autoridade da sua marca no nicho. Sustentabilidade e Responsabilidade Ambiental: Muitos produtos homeopáticos são feitos com ingredientes naturais, o que pode ser alinhado com a crescente conscientização sobre sustentabilidade. Promover produtos que são menos agressivos ao meio ambiente pode atrair consumidores preocupados com a pegada ecológica de seus cuidados com pets.

A História por trás da A Ilha

A história da A Ilha começou quando o empresário Paulo Braga, em parceria com sua esposa Lívia, bióloga, buscava um tratamento eficiente para o câncer em cães e gatos. Inspirados por estudos sobre o Viscum-Album, uma planta conhecida por suas propriedades no tratamento do câncer, decidiram desenvolver o Viscum-vet. Com o apoio de profissionais qualificados, como a bióloga Luciene Vilela Minucci e a veterinária Dra. Neila Cristina de Freitas Maia, a empresa tornou-se uma referência nacional no provimento de saúde animal por meio da homeopatia.

A Ilha tem a missão de promover a saúde animal, disseminando o amor e o cuidado. Com uma visão de ser referência nacional no segmento, e valores pautados na ética, respeito e amor pelos animais, a empresa continua a sua jornada, oferecendo produtos de alta qualidade e contribuindo para o bem-estar dos pets em todo o Brasil.Se você deseja se tornar uma revenda autorizada da A Ilha e fazer parte dessa missão, acesse o site www.ailha.com.br para mais informações.

MISSÃO: Promover a saúde animal, disseminando o amor e o cuidado.

VISÃO: Ser referência nacional no provimento de saúde animal por meio da homeopatia.

VALORES: Ética, respeito e amor pelos animais.