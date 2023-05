Rinoceronte do Zoológico de BH faz 53 anos com direito a bolo

A rinoceronte do Zoológico de Belo Horizonte completa 53 anos nesta quinta-feira (4/5). Para comemorar a data especial, a rinoceronte Luna, animal mais velho do Zoológico de BH, vai ganhar um bolo e uma dieta especial de aniversário. O cardápio tem melancia, mamão, banana, beterraba, cenoura e capim.

Luna já superou a expectativa de vida para a espécie, sob cuidados humanos, que é entre 40 e 50 anos. Quem for visitá-la hoje poderá participar de um bate-papo, próximo ao recinto do animal. A equipe da Gerência do Jardim Zoológico vai atender o público para falar um pouco sobre a história, curiosidade e cuidados com a Luna e demais espécies.

O animal, pela idade avançada, recebe atenção especial em relação aos demais. A rinoceronte tem uma rotina especial de cuidados, essenciais para a saúde e bem-estar. A dieta é balanceada, de acordo com necessidades nutricionais bem específicas.

Além disso, Luna é acompanhada diariamente pelo setor de veterinária por causa de uma conjuntivite crônica, resultado de fatores alérgicos e que faz com que os olhos acumulem secreção. A equipe limpa os olhos de Luna nos períodos da manhã e da tarde, para evitar complicações e garantir o conforto do animal.

Espécie ameaçada de extinção

Luna é um rinoceronte-branco de uma espécie africana ameaçada de extinção e que, apesar do nome, tem a pele acinzentada. Ao contrário do que muitas pessoas pensam, o nome popular está relacionado a um mal-entendido histórico. Por causa da mandíbula “larga”, os povos africanos descendentes dos colonizadores holandeses chamavam por “wijd” (largo), em inglês “wide”, mas os ingleses entenderam o termo como “white” (branco).

Na natureza são muitas as ameaças aos rinocerontes. Dentre as principais, está a caça predatória para abastecer o comércio internacional ilegal de cornos de rinoceronte. Acredita-se que eles têm poderes afrodisíacos e medicinais, mas sem comprovação científica.