Rio: policial rodoviário federal morre em troca de tiros

O policial rodoviário federal Bruno Vanzan Nunes, 41 anos, morreu hoje à tarde (27) numa troca de tiros com criminosos na via expressa Transolímpica, altura da Vila Militar, zona oeste do Rio. Durante a troca de tiros, o policial foi atingido e caiu do alto da pista da via expressa, morrendo na hora. Os criminosos conseguiram fugir.

A Transolímpica liga o bairro do Recreio dos Bandeirantes à Magalhães Bastos, na Vila Militar.

O policial foi vítima de tentativa de assalto e reagiu, chegando a descer do carro e trocar tiros com os criminosos. De acordo com a PRF, os homens teriam fugido para a comunidade da Vila Kennedy e uma operação está sendo realizada na região, com uso de um carro blindado.

Bruno Vanzan Nunes ingressou na corporação em 2004 e estava lotado na 7ª Delegacia em Resende, no Rio de Janeiro. Ele deixa esposa e dois filhos.

Em nota, de pesar, a PRF informou que manifesta “solidariedade e destinamos nosso sincero desejo de que Deus dê conforto aos familiares, amigos e colegas neste momento de luto”.