Roda de caminhão solta, mata uma criança e fere outras três na BR-040

Uma criança morreu na tarde deste sábado (18/3) ao ser atingida por uma roda de caminhão, na BR-040, na altura do KM 571, próxima à Coca Cola, em Nova Lima, Região Metropolitana de Belo Horizonte . De acordo com o Corpo de Bombeiros , outras três crianças ficaram gravemente feridas.

Conforme as informações da corporação, as crianças estavam no acostamento da rodovia quando foram atingidas por uma roda de um caminhão que se soltou do veículo. Por volta das 12h30, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) já havia chegado ao local para o atendimento das vítimas.

Uma das crianças está em estado gravíssimo, com múltiplas fraturas. Ela foi entubada e conduzida pela aeronave de transporte do Corpo de Bombeiros ao Hospital.

As outras duas crianças estão em estado grave, com "ferimentos diversos" e foram atendidas no local pelas equipes do Corpo de Bombeiros, pelo SAMU e pela equipe da concessionária VIA040.

Devido ao estado de saúde de uma das crianças, a aeronave da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) foi ao local para conduzir a vítima ao hospital.

A outra criança foi conduzida por uma ambulância da VIA040.

Elas foram encaminhadas para o Hospital João XXIII de Belo Horizonte. As identidades e as idades das crianças não foram informadas.