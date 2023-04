Rodovias de Minas já estão cheias para o feriadão de Tiradentes

As estradas de Minas Gerais já estão movimentadas devido ao feriado prolongado de Tiradentes, nesta sexta-feira (21/4). No início da noite de hoje, as rodovias BR-381 e BR-040, que passam por Belo Horizonte, já registravam grande fluxo de veículos.

De acordo com a Arteris, concessionária que administra a BR-381 no estado, a previsão é que entre os dias 20 e 23 de abril mais de 1 milhão de veículos trafeguem no trecho entre Contagem, na Grande BH, e Guarulhos (SP).

Entre hoje e amanhã, 620 mil veículos devem passar pelo trecho da rodovia. Já no domingo (23/4), na volta do feriadão, a previsão é que o movimento seja de 226 mil carros.

“A expectativa é que o fluxo seja mais intenso no trecho paulista entre Guarulhos e Bragança Paulista e no trecho mineiro entre Contagem e Itatiaiuçu”, informou a empresa.

Já na BR-040, na saída para o Rio de Janeiro, até o início da noite, o fluxo do trânsito era intenso devido ao excesso de veículos.

Operação especial

Para garantir a segurança dos motoristas, os 36 mil quilômetros de rodovias que cortam o estado de Minas Gerais terão o policiamento reforçado desta quinta-feira (20/4) até o próximo domingo (23/4) em virtude do aumento no fluxo de veículos por causa do feriado. A ação faz parte da Operação Inconfidência 2023, que está sendo realizada de forma conjunta pela Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), por meio do Comando de Policiamento Rodoviário (CPRV), e a Polícia Rodoviária Federal (PRF).

As operações foram desencadeadas com foco na prevenção à criminalidade (tráfico de drogas, armas, foragidos da justiça, veículos roubados) e prevenção aos acidentes de trânsito. Haverá presença policial em locais estratégicos e abordagens sistemáticas, além da utilização de bafômetros, radares, cães farejadores e drones.