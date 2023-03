Romeu Zema diz ser necessário aumentar seu salário e de secretários em 298%

Romeu Zema, governador de Minas Gerais

O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), propôs um aumento de 298% em seu salário, no salário do vice-governador e nos rendimentos dos secretários do estado. Segundo Zema, a proposta é necessária para atrair e manter os profissionais mais competentes nos quadros técnicos. O projeto de reajuste salarial foi apresentado na Assembleia Legislativa de Minas Gerais pelo próprio Zema. Se aprovado, o salário do governador será escalonado em três anos, passando de R$ 10,5 mil para R$ 41,8 mil, com o primeiro aumento em abril de 2023, o segundo em fevereiro de 2024 e o terceiro em fevereiro de 2025. O salário do vice-governador poderá chegar a R$ 37,6 mil, enquanto os secretários receberão R$ 34,7 mil e os secretários adjuntos ganharão R$ 31,2 mil. Os salários atuais desses cargos foram estabelecidos em 2007 pelo ex-governador Aécio Neves (PSDB).

Romeu Zema defendeu o próprio aumento salarial, argumentando que a situação de congelamento dos salários dos secretários estaduais há mais de 15 anos é incompatível com o cargo.

“São mais de 15 anos de congelamento dos salários dos secretários estaduais, situação incompatível com o cargo”, disse Romeu Zema.

