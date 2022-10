Romeu Zema é reeleito governador de Minas Gerais no 1º turno

Candidato do Novo conseguiu percentual necessário para evitar nova votação; o segundo colocado é Alexandre Kalil (PSD)

Resultado do primeiro turno da eleição em Minas Gerais

Minas Gerais. O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), foi reeleito neste domingo (02.out).

A vitória de Zema confirma a tendência mostrada, ontem (01), pelo Datafolha, que apontou o fim da eleição em Minas já no primeiro turno. O governador reeleito contou com o apoio de dez partidos. Além do Novo, sua coligação, batizada “Minas nos Trilhos”, foi composta por PP, MDB, Solidariedade, Podemos, Patriota, Avante, PMN, Agir e Democracia Cristã (DC).

Esta é a segunda eleição disputada pelo empresário Zema. O vice-governador eleito é Mateus Simões, também filiado ao Novo. Ex-vereador de Belo Horizonte e professor universitário, Simões foi secretário-geral do governo mineiro. A chapa vencedora toma posse no primeiro dia de janeiro de 2023.

Zema trabalho o lema “Minas nos Trilhos” durante sua campanha

Eleito deputado federal, Nikolas Ferreira ultrapassa 1 milhão de votos e atinge marca histórica

Foto: Reprodução/Super Notícia

A quebra do recorde de votação para deputado federal em Minas Gerais foi atingida por Nikolas Ferreira (PL), 26 anos, que ultrapassou 1 milhão de votos nas eleições deste ano.

É nas redes sociais que o deputado eleito encontra grande parte de seu público. No Twitter, tem mais de 1 milhão de seguidores; no Instagram, são 878 mil. Nikolas ganhou cartaz durante a pandemia de COVID-19, quando passou a fazer vídeos criticando as medidas de isolamento impostas por governos locais para evitar o espalhamento do vírus.