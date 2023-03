Rompimento de barragens: saúde de atingidos e crimes em debate em Brasília

Um mapeamento dos avanços e impasses sobre a saúde dos atingidos pelos rompimentos das barragens do Fundão, em Mariana (2015) e B1 da Mina Córrego do Feijão, em Brumadinho (2019), será debatido na Câmara dos Deputados, nesta terça-feira (21/03), em meio a tentativas de repactuação de acordos no caso do Rio Doce.

Os trabalhos ocorrem no âmbito da comissão externa da Câmara dos Deputados sobre rompimento de barragens, às 14h30. Serão requeridas informações ao Ministério Público Federal, ao Ministério Público Estadual de Minas Gerais e do Espírito Santo e à Defensoria Pública de Minas Gerais e do Espírito Santo sobre as obras e aquisições pactuadas após os rompimentos.

Foram convidados o Departamento de Vigilância em Saúde Ambiental e Saúde, do Ministério da Saúde, a Fiocruz Minas e Rede Pesquisadores da bacia do Rio Doce, o Núcleo de Assessoria às Comunidades Atingidas por Barragens, a Associação Estadual de Defesa Ambiental e Social, o Instituto Guaicuy a Associação dos Familiares de Vítimas e Atingidos pelo Rompimento da Barragem Mina Córrego do Feijão em Brumadinho Minas Gerais, o Movimento dos Atingidos por Barragens, entre outros.

O debate foi proposto pelo coordenador do colegiado, deputado Rogério Correia (PT-MG). "Queremos contribuir para dar mais transparência aos avanços e desafios do processo de reparação dos atingidos por esses desastres/crimes", disse.

Em agosto de 2022, as conversas mediadas pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) para repactuação de recursos destinados à reparação da tragédia de Mariana, entre as mineradoras que controlam a Samarco (Vale e BHP Billiton) e os governos de Minas Gerais e Espírito Santo foram encerradas sem acordo.