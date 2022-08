Rotary Club de Capinópolis empossa nova diretoria

Nova diretoria do Rotary foi empossa | (esq) Adriele Dias Bernardeli, Carlos Humberto de Souza Neto, Giovani José da Silva, Miramar Mendes Ferreira, Irene Maria da Silva, Marcos Antônio Franco Petraglia Filho | Foto: Paulo Braga/Tudo Em Dia

Capinópolis, Minas Gerais. O Rotary Club de Capinópolis empossou sua nova diretoria na noite da última sexta-feira (19.ago.22). O cerimonial de posse da nova presidente para o ano rotário 2022/2023 foi realizado no Salão de Eventos João Felippe.

O vice-prefeito de Capinópolis, Jaisson Souza, os vereadores Edwardão e Manoel Neto, secretários do governo municipal, representantes de outras instituições, rotarianos de Capinópolis e de Ituiutaba prestigiaram a troca de presidência. Manuella Keiko Yano Freitas, eleita governadora do Rotary para 2023/24, e Elson Oliveira Ramos, presidente do Rotary Club de Ituiutaba, estiveram presentes e buscaram entusiasmar os novos integrantes.

Milton Alves — que de forma dedicada manteve o Rotary Club de Capinópolis em atividade, mesmo em tempos difíceis— passou o comando da instituição à Miramar Mendes Ferreira, já conhecida por desenvolver um trabalho social em outras instituições, como a Casa da Amizade, Reevido e na Casa Lar Menino Jesus.

Conselho diretor empossado:

Miramar Mendes Ferreira — Presidente

Adriele Dias Bernardeli — Vice-presidente

Carlos Humberto de Souza Neto — Secretário

Irene Maria da Silva — Tesoureira

Marcos Antônio Franco Petraglia Filho — Diretor de protocolo e imagem pública

Giovani José da Silva — Presidente da comissão do quadro associativo

Milton Alves — Presidente da comissão de administração do clube

Risolene Resende Custódio — Diretora de projeto.

Em seu discurso de posse, Miramar Mendes convocou o trabalho dos integrantes em prol de uma sociedade melhor.

Além do trabalho social, o Rotary Club de Capinópolis sempre foi conhecido pela realização do “Baile Chapéu de Palha” — a última edição do evento foi realizada em 2014.

As atividades rotarianas serão desenvolvidas na sede “Francisco Nivaldo Vilarinho”, no Bairro Boa Fé. O nome da sede da instituição é uma homenagem ao saudoso rotariano conhecido como “Nivaldo do Foto”.

Rotary Internacional e o lema 2022/23

Jennifer Jones, a presidente eleita do Rotary International, deseja que todos os associados imaginem todas as possibilidades de como podem transformar o mundo.

Jones, do Rotary Club de Windsor-Roseland, no Canadá, revelou o lema presidencial de 2022-23: Imagine o Rotary. Com este chamado, ela espera que as pessoas alimentem grandes sonhos e usem suas conexões e o poder do Rotary para concretizá-los.

Fotos do evento:

