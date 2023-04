Rottweiler ataca e mata professor em Montes Claros

Um cão mestiço da raça Rottweiler atacou e matou, na noite de domingo, em Montes Claros, no norte do estado, o próprio dono, o professor, Fernando Amauri Ferreira, de 57 anos. A vítima chegou a ser socorrida, ainda com vida, mas morreu no local. O Corpo de Bombeiros foi chamado para dominar o animal, que estava no Bairro Roxo Verde, e capturou o cachorro. O animal foi levado para o Centro de Controle de Zoonoses da cidade.

A vítima foi socorrida pelo Samu. Segundo informações do médico do Samu, o professor tinha deformidades e ferimentos na cabeça, provocados pelas mordidas do cachorro. Os médicos fizeram massagem cardiorrespiratória e conseguiram reanimar a vítima – no entanto, a gravidade dos ferimentos, acabou matando o homem.

Segundo a ex-mulher da vítima, o ataque ao professor ocorreu no quintal de casa, depois de uma festa. Ela foi ao local, chamada por um vizinho, uma vez que este havia tentado contato com o professor, mas ninguém atendia aos chamados. Ela estava com o filho, de seis anos, que foi quem encontrou o corpo do pai. A vítima estava nua. O corpo foi encaminhado para o IML.