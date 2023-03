Rua Sapucaí ficará fechada para trânsito a partir do próximo domingo (12/3)

A Rua Sapucaí, no Bairro Floresta, Região Centro-Sul, ficará fechada para o trânsito aos domingos. A medida começa a valer no próximo domingo (12/3) e, segundo a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), vai possibilitar atividades de lazer, cultura e gastronomia.

A iniciativa faz parte do programa ‘Centro de Todo Mundo’, lançado nesta segunda-feira (6/3), pela Prefeitura de Belo Horizonte (PBH). O objetivo das iniciativas é revitalizar a região central da capital, aumentando as oportunidades de moradia, trabalho e lazer, além de melhorar as opções de mobilidade, cultura, desenvolvimento e segurança em Belo Horizonte.

Surpresa e cautela para avaliar

A Rua Sapucaí é conhecida por seus bares e restaurantes que costumam atrair um grande público para o local. Porém, os donos de estabelecimentos da rua ainda estão cautelosos em afirmar que a medida será positiva.

O proprietário do restaurante Dorsé, Elmo Barra, disse que foi pego de surpresa com o anúncio da PBH. “Fiquei chateado dos comerciantes não terem sido consultados.” Ele também afirmou que não sabe dizer se a medida será positiva para os estabelecimentos. “Sinceramente não sei se simplesmente fechar sem atrativos.”

Barra lembra que com o fechamento da via, os frequentadores não poderão estacionar seus veículos na rua. “Nas ruas intermediárias não tem tantas vagas e as pessoas, geralmente, vão com família e crianças e chegam de carro.”

Ele destacou ainda que, no ano passado, o estacionamento no local foi proibido por cerca de quatro meses e o resultado não foi bom para os comerciantes. “Em termos de faturamento não foi positivo.” Para ele, é preciso além do fechamento da via, iniciativas que atraiam o público. “Torço para dar certo, mas é preciso avaliar na prática.”

O proprietário da Panorama Pizzaria, Lucas Brandão, concorda com Barra. "Difícil saber se é positivo ou não. Queria mais transparência da Prefeitura, como vão lidar com o fluxo grande de pessoas, a questão da segurança. A gente só sabe depois que acontece.”