Saiba como se prevenir contra o golpe do comprovante de pix adulterado

Restaurantes e bares mineiros estão sofrendo golpes de manipulação de comprovantes de transação via pix. Clientes manipulam dados do arquivo por meio de editores nos dispositivos eletrônicos e encaminham para os atendentes. Muitas vezes, os estabelecimentos só se dão conta após a entrega e o consumo do produto.

Clientes enviam uma versão adulterada da transferência. Por vezes, realizam uma operação no valor de R$ 0,01 e, por mecanismos nos dispositivos eletrônicos como editores de imagem ou pdf, alteram o número para a quantia do pedido.

Estado de Minas, o Em conversa com o, o presidente do segmento mineiro da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel), Matheus Daniel, recomenda atenção às circulações nas contas e que os estabelecimentos só liberem o pedido após confirmar o saldo na conta depois da transferência. Para vendas presenciais, também é aconselhável usar formas de pagamento por maquininhas eletrônicas quando utilizar o serviço pix.