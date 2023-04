Saiba quais UAIs da Grande-BH recebem serviços administrativos do Ipsemg

Unidades de Atendimento Integrado (UAI) das regiões Barreiro, Venda Nova e do município de Betim oferecem, a partir desta segunda (3), serviços administrativos para beneficiários e pensionistas do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais (Ipsemg).

Assistência à saúde

1. Atualização de dados do servidor/dependentes;

2. Auxílio financeiro para funeral;

3. Auxílio financeiro para natalidade;

4. Carência, bloqueios de assistência saúde;

5. Cartão beneficiário saúde;

6. DAE para contribuição Saúde Servidor;

7. Documentação complementar assistência saúde;

8. Emissão de certidões diversas assistência saúde;

9. Exclusão saúde para dependentes do servidor;

10. Extrato de coparticipação;

11. Inclusão Saúde dependente direto: cônjuge/filhos até 35 anos;

12. Inclusão Saúde dependente especial: filho inválido e outros;

13. Informe de Contribuição Assistência Saúde anual servidor/dependente;

14. Orientação de acesso ao APP do Ipsemg;

15. Recurso administrativo assistência saúde;

16. Reembolso de despesas médicas e hospitalares;

17. Renovação de dependente especial: filho inválido e outros;

18. Retorno saúde servidor e dependentes;

19. Revisão de valor da Contribuição Saúde;

20. Revisão de valores de coparticipação.

Previdência/pensão por morte

1. Atualização de dados do pensionista;

2. Cópia de processo pensão por morte;

3. Demonstrativo de pagamento do pensionista;

4. Documentação complementar do processo pensão por morte;

5. Emissão de certidões diversas de pensão por morte;

6. Exclusão saúde para pensionista;

7. Informe de contribuição Assistência Saúde anual do pensionista;

8. Informe de Imposto de Renda anual de pensão por morte;

9. Orientação para benefício de pensão por morte;

10. Orientação de saldo de pensão falecimento pensionista;

11. Pagamento retroativo/suspenso de pensão por morte;

12. Protocolo de benefício de pensão por morte;

13. Protocolo de saldo de pensão falecimento pensionista;

14. Recadastramento de pensionista do Ipsemg;

15. Recurso administrativo/prazo de defesa pensão por morte;

16. Retorno saúde para pensionista;

17. Revisão de valores de benefício pensão por morte.

Pecúlio e seguros

1. Declaração de beneficiários de pecúlio e seguros;

2. Documentação complementar de pecúlio e seguros;

3. Liberação de pagamento de cota parte beneficiário de pecúlio e seguros;

4. Orientação/levantamento de pecúlio e seguros;

5. Protocolo documentação de pagamento pecúlio e seguros.

Endereços das novas integrantes

%u25CF UAI Barreiro: Avenida Afonso Vaz de Melo, 640, Via Shopping Barreiro, Piso 4 – Barreiro

%u25CF UAI Venda Nova: Avenida Cristiano Machado, 11.833, Shopping Estação BH, Piso L2G4 – Vila Cloris

%u25CF UAI Betim: Avenida Juiz Marco Túlio Isaac, 1.119 – Ingá Alto – Shopping Monte Carmo

A medida veio através de parceria entre a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag-MG), por meio da Diretoria Central de Atendimento Presencial (DCAP), com o Ipsemg.