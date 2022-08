Saiba quem são os candidatos a governador de Minas Gerais

A Justiça Eleitoral recebeu pelo menos 28 mil registros de candidaturas para as eleições de outubro. A campanha começou na terça-feira (16).

Foram recebidos 12 registros de candidaturas à Presidência e 12 a vice-presidente; 223 para governador e vice-governador, 231 para senador, 10.238 para deputado federal, 16.161 para deputado estadual e 591 para deputado distrital.

Em Minas Gerais, dez candidatos concorrem ao cargo.

Confira lista completa:

Cabo Tristão (PMB): Paulo Tristão Pinto, 36 anos, é policial militar e também analista de sistemas e pós-graduado em gestão pública. Disputou eleição para deputado federal em 2018. Concorre ao governo do estado pelo Partido da Mulher Brasileira. O agente postal Antonio Otavio, do mesmo partido, de 54 anos, é o candidato a vice.

Carlos Viana (PL): é senador eleito em 2018 e concorre ao governo de Minas pela coligação PL, Republicanos e PRTB. O jornalista de 59 anos é especialista em estratégia de marketing pelo CEPEAD/UFMG e professor universitário com passagens pela PUC-MG, UNI-BH e Centro Universitário Newton Paiva. O candidato a vice da chapa é o militar reformado coronel Wanderley, do PL, de 56 anos.

Indira Xavier (UP): Indira Ivanise Xavier é coordenadora nacional do Movimento de Mulheres Olga Benário e da Casa de Referência da Mulher Tina Martins, que atende mulheres vítimas de violência em Belo Horizonte. A candidata de 37 anos disputa o cargo de governo do estado pelo partido Unidade Popular. Edna da Izidora, do mesmo partido, de 55 anos, é a candidata a vice da chapa.

Kalil (PSD): Alexandre Kalil era o prefeito de Belo Horizonte até se descompatibilizar do cargo para concorrer a governador pela coligação PSD, PSB e Federação Brasil Esperança, composta por PT, PCdoB e PV. O empresário de 63 anos foi dirigente do Atlético Mineiro e já concorreu a deputado federal. O candidato a vice é o deputado estadual André Quintão, do PT, de 58 anos.

Lorene Figueiredo (PSOL): formada em história, tem mestrado em educação e doutorado em políticas públicas. É professora da Universidade Federal de Juiz de Fora e tem 56 anos. Concorre pela Federação PSOL/Rede. Já concorreu a deputada federal e a prefeitura de Juiz de Fora. A candidata a vice é a bacharel em direito, assessora parlamentar na Comissão de Direitos Humanos na Assembleia Legislativa de Minas e presidente do PSOL Ribeirão das Neves, Ana Azevedo, do mesmo partido, de 41 anos.

Lourdes Francisco (PCO): o Partido da Causa Operária lançou a professora aposentada Lourdes Francisco da Costa, de 60 anos, para o governo do estado. Ela foi militante do Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB). Sebastião Pessoa (PCO), de 56 anos, é o candidato a vice da chapa.

Marcus Pestana (PSDB): formado em economia, tem 62 anos. Foi vereador em Juiz de Fora e deputado estadual e federal. Foi também secretário estadual de Planejamento e de Saúde de Minas. Concorre pela Federação PSDB/Cidadania e coligação com PDT. O vice-governador mineiro e economista Paulo Brant (PSDB), de 70 anos, é o vice da coligação.

Renata Regina (PCB): tem 35 anos, é fotógrafa e doula. Já disputou eleição para deputada estadual e federal. Concorre ao governo de Minas pelo Partido Comunista Brasileiro. A candidata a vice da chapa é a professora Tuani Guimarães, do mesmo partido, de 32 anos.

Vanessa Portugal (PSTU): a servidora pública municipal de 52 anos disputa o cargo de governadora pela terceira vez. Também foi candidata a prefeita de Belo Horizonte em 2004, 2008, 2012 e 2016, mas não se elegeu em nenhuma ocasião. Foi também candidata a deputada estadual em 2014, a senadora em 2018 e a vereadora de Belo Horizonte em 2020. O candidato a vice na chapa é o metalúrgico Jordano Metalúrgico, de 43 anos.

Romeu Zema (Novo): concorre à reeleição ao governo de Minas pela coligação PP/Podemos/Solidariedade/Patriota/ Avante/PMN/AGIR/DC/MDB/Novo. Formado em administração de empresas pela Fundação Getulio Vargas, é empresário de 57 anos. Sua primeira disputa eleitoral foi ao governo do estado em 2018. O advogado e vereador de Belo Horizonte professor Mateus, do Novo, de 41 anos, é o candidato a vice da coligação.

Atualizado com dados do TSE até 15h12 do dia 16/08/2022