Sala vip improvisada: mineiro faz churrasco em air fryer na rodoviária

Quem diz que o mineiro come quieto, não se engana. Um vídeo inusitado, postado em uma página do Twitter, mostra um homem fazendo churrasco no terminal rodoviário de Belo Horizonte enquanto aguarda o momento de embarcar.

Com direito à tábua de madeira, vinagrete e cerveja, o churrasco foi preparado em uma air fryer, enquanto uma das malas servia de apoio para o banquete. “Sala de espera vip em plena rodoviária de Belo Horizonte”, diz o homem no vídeo.

Ele explica que ligou a fritadeira elétrica em uma das tomadas disponíveis no terminal, enquanto esperava para embarcar para a cidade de Pedra Azul, no Vale do Jequitinhonha, onde visitaria uma exposição agropecuária.