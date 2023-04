Santa Casa de BH contrata 35 anestesistas com salários de até R$ 40 mil

A Santa Casa de Belo Horizonte está contratando 35 médicos anestesistas em caráter emergencial. Com salários que variam de R$ 7,5 mil a R$ 40 mil, os profissionais interessados podem encaminhar o currículo entrando em contato com o hospital.

Segundo o diretor de Assistência à Saúde da Santa Casa BH, Cláudio Dornas, mais de três mil pessoas aguardam cirurgias na Santa Casa, mas a falta de especialistas no mercado está impedindo que o hospital volte a operar em capacidade máxima. "Com a pandemia de COVID-19 já controlada e as cirurgias eletivas podendo ser feitas em seu ritmo normal, precisamos utilizar toda a nossa estrutura para reduzir a fila do SUS", afirma o diretor.

"Muitos pacientes esperam há meses, até anos pelo procedimento e, só na Santa Casa BH, temos uma demanda reprimida de 3,5 mil pessoas. Por isso, estamos fazendo uma mobilização junto aos anestesistas de Belo Horizonte e região para que se engajem neste desafio".

Os anestesistas contratados podem realizar até cinco plantões por semana, dependendo de sua disponibilidade. A preferência é por médicos vinculados a sociedades médicas. "Temos urgência no preenchimento desses postos.

LEIA MAIS: Amigos fazem vaquinha para reconstruir doceria que pegou fogo em Contagem

A Santa Casa BH já está recebendo os currículos de anestesistas interessados. O contato pode ser feito diretamente com a Gerência do Bloco Cirúrgico, por meio do celular/WhatsApp (31) 99134-0504.