Santa Vitória: homem de 43 anos é morto a golpe de faca

giro Imagem de viatura da PMMG em Capinópolis

A Polícia Militar de Minas Gerais foi acionada neste sábado (19.nov.22) para comparecer no pronto socorro da cidade de Santa Vitória onde uma vítima do sexo masculino, de 43 anos de idade, havia dado entrada com uma perfuração na altura do abdome supostamente causado por uma facada.

Durante o atendimento, a vítima não quis informar detalhes do fato aos militares, vindo a falecer logo em seguida.

Assim, a PMMG realizou levantamentos e rastreamento. As autoridades policiais tem um suspeito de ser o autor do crime, porém, ainda não foi preso.