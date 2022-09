Santa Vitória: PCMG prende suspeito de aplicar golpes de cerca R$ 2 milhões com financiamentos de veículos

Apurações apontam que o investigado utilizava sua garagem de veículos para a prática do crime de estelionato. Segundo a Polícia Civil, os golpes se davam por meio de financiamentos de veículos

Suspeito aplicava golpes com financiamento de veículos | Foto: PCMG

Nesta terça-feira (13.set.22), a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) prendeu um homem, de 36 anos, investigado pela prática do crime de estelionato, em Santa Vitória, região do Triângulo Mineiro. Conforme levantado, os primeiros golpes ocorreram entre dezembro de 2021 e janeiro deste ano, causando prejuízo de aproximadamente R$ 2 milhões às vítimas.

Investigações apontam que o homem valia-se de uma garagem de veículos para cometer as fraudes por meio de financiamentos. A partir das apurações no inquérito policial, em tramitação há cerca de três meses na Delegacia em Santa Vitória, a PCMG representou à Justiça pela prisão preventiva do Suspeito, que, após o cumprimento do mandado, foi encaminhado ao sistema prisional.

Em razão do trabalho investigativo em curso, bem como de procedimentos instaurados em outras cidades e processos judiciais já protocolizados pela vítimas, a Polícia Civil preserva, por ora, informações referentes ao modo de agir do investigado, o qual poderá ser revelado em momento oportuno.

As investigações prosseguem pela PCMG.