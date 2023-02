Santuário da padroeira de Minas, em Caeté, reabre portas nesta quarta (22)

A quarta-feira de cinzas (22) marca o início da quaresma e traz uma boa notícia para os católicos, peregrinos, turistas e todos os interessados em conhecer um dos maiores patrimônios de Minas. Com missa celebrada pelo arcebispo metropolitano de Belo Horizonte , dom Walmor Oliveira de Azevedo, foi reaberto, nesta manhã, o Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade, no topo da Serra da Piedade, em Caeté, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

O complexo cultural, histórico, paisagístico e ambiental da Serra da Piedade, vinculado à Arquidiocese de BH, estava fechado desde 15 de outubro. O local recebe anualmente cerca de 500 mil pessoas, sendo um mais procurados, no estado, por brasileiros e estrangeiros.

Durante a celebração desta manhã na Serra da Piedade, dom Walmor, presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), destacou o tema “Fraternidade e Fome” e o lema “Dai-lhes vós mesmos de comer” (Mt 14,16) da Campanha da Fraternidade 2023, promovida pela CNBB, e conclamou os brasileiros para que sigam os ensinamentos de Jesus. “É inadmissível que um país como o Brasil, com tantos recursos, celeiro do mundo e grande exportador de alimentos, tenha cerca de 30 milhões de pessoas vivendo em insegurança alimentar. Ninguém pode ficar indiferente a essa realidade”, afirmou o arcebispo de BH.

Também nesta quarta-feira, dom Walmor preside a celebração eucarística das 19h30, na Catedral Cristo Rei, no Bairro Juliana, na Região Norte da capital.

Durante a missa, a imagem de Nossa Senhora da Piedade não estava no altar. A explicação, de acordo com a Arquidiocese de BH, é que a escultura da padroeira de Minas, obra atribuída a Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho (1738-1814), só retornará no final do mês ao altar da antiga ermida do século 18, considerada a menor basílica do mundo. Desde dezembro, a peça sacra passa por um criterioso processo de desinfestação juntamente com dois degraus do retábulo, nos quais foi identificada a presença de cupins, exigindo providências urgentes.

Os agendamentos para visitação ao Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade – Padroeira de Minas Gerais – Serra da Piedade estavam temporariamente suspensos para execução de obras de segurança no maciço rochoso. As intervenções preventivas, de segurança, “alcançaram avanços importantes o que permitiu ao santuário estar de portas abertas para receber novamente todos os seus filhos e filhas”, informa a arquidiocese em nota.

A equipe técnica que monitora as condições geológicas da Serra da Piedade identificou fissuras em uma das rochas, localizadas próximas ao caminho que leva ao ponto mais alto do maciço. Assim, a medida foi tomada por prudência, buscando garantir ainda mais segurança para peregrinos e turistas.

CELEBRAÇÕES

As missas e demais celebrações do primeiro dia da quaresma, a quarta-feira de cinzas, na Casa da Mãe Piedade podem ser acompanhadas pelos fiéis, às 15h, também pela TV Horizonte – canal 30 HDTV, Canal Mãe Piedade, Instagram Mãe Piedade e Rádio América – AM 750. “Celebre conosco esse momento tão especial para os cristãos, que marca o início de um tempo penitencial e de conversão”, convida o clero.

SERVIÇO