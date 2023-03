Santuário de BH festeja padroeiro da Igreja. Confira programação

Pai adotivo de Jesus, padroeiro da Igreja, das famílias e dos trabalhadores e com uma legião de devotos em Minas Gerais, São José tem seu dia comemorado neste domingo (19/03), com missas e bênçãos no Santuário Arquidiocesano São José, no Centro de Belo Horizonte . A expectativa é de que 12 mil pessoas participem das cerimônias no templo que completou 123 anos em janeiro.