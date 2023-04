Santuário de Cássia recebe relíquia de Santa Rita, em Cássia

Uma relíquia da Santa Padroeira das Causas Impossíveis chegou ao Santuário Diocesano de Santa Rita de Cássia, em Cássia, Sudoeste de Minas, nessa segunda-feira (24).

Relíquias de primeiro grau são partes do corpo, como ossos, unhas, cabelo, sangue e outras. A relíquia, uma partícula óssea de Santa Rita, cujo corpo está intacto na Itália, fica exposta no santuário até 22 de maio, Dia de Santa Rita de Cássia , e pode ser contemplada das 8h às 20h.



A chegada da relíquia ocorreu durante missa celebrada por Dom Paulo Celso de Martini, abade do Mosteiro dos Monges Cistercienses de São Bernardo, em São José do Rio Pardo (SP), e seus confrades, responsáveis por manter os cuidados sobre os pertences associados à santa.

Na Santa Missa das 12h, foi exposta a partícula óssea. "Nosso Santuário se alegra em receber, conservar e oferecer para veneração, um fragmento ósseo retirado do corpo de nossa querida Santa Rita de Cássia, lá da Itália. Temos hoje aqui, em nossa Casa, um pedaço físico de Santa Rita de Cássia , a Santa das causas impossíveis", comentou o vice-reitor do Santuário, Padre Dione Piza.



A relíquia permanecerá no Santuário, em Cássia, durante todos os dias da Novena e Festa de Santa Rita de Cássia, que ocorrem entre os dias 13 e 22 de maio de 2023. Empregados da Saritur realizam terceira paralisação em menos de dois meses A relíquia permanecerá no Santuário, em Cássia, durante todos os dias da Novena e Festa de Santa Rita de Cássia, que ocorrem entre os dias 13 e 22 de maio de 2023.

"A Santa Mãe Igreja, em sua sabedoria, nos ensina que a veneração das Sagradas Relíquias, dos Santos e Mártires é para o fiel, causa de alegria, de indulgências e de muitas graças. A relíquia dos Santos é como se fosse a presença do próprio Santo no meio do seu povo", complementa Padre Dione.



"É um fragmento ósseo retirado do corpo de Santa Rita de Cássia. Na peça está escrito ex ossimus, diz a peça que é um fragmento ósseo. O reitor do Santuário, padre Michel Pires, já pediu aos superiores agostinianos da Itália que enviassem para nós, para o nosso Santuário, uma relíquia que seria nossa, estamos aguardando. Enquanto não chega, eu entrei em contato com Dom Paulo Celso de Martini, que é o abade do Mosteiro de São José do Rio Pardo, que já tem uma partícula óssea, então ontem eles vieram trazer", disse o vice-reitor do santuário.



Na Matriz de Cássia existe um relicário com a partícula óssea de Santa Rita, trazida do Vaticano, da cidade de Cascia, na década de 90.

"Veneramos, todavia, as relíquias dos mártires, a fim de adorarmos Aquele de quem eles são mártires; honramos, sim, os servos, para que a honra prestada a eles recaia sobre o seu Senhor, que diz: "Quem vos recebe, a mim recebe".

De igual modo, a Sessão XXV do Concílio de Trento ensina que "os veneráveis corpos dos santos Mártires e dos outros que vivem em Cristo devem ser venerados, por serem membros vivos de Cristo e templos do Espírito Santo, pois Deus concede muitos benefícios aos homens por sua intercessão".

"Por tudo isso, e muito mais, nestes dias que nos precedem, nosso Santuário se alegra por poder conservar e oferecer aos fiéis e devotos a veneração da Relíquia óssea de santa Rita de Cássia, isso é, um fragmento ósseo, retirado do corpo de Santa Rita, na Itália. Esta relíquia é custodiada, isto é, guardada, no Mosteiro de Nossa Senhora de São Bernardo, na cidade de São José do Rio Pardo", disse o vice-reitor em parte de sua fala, durante o recebimento do relicário.

Novena

No dia 13 de maio, começa a novena de Santa Rita de Cássia, no santuário da cidade, no bairro Terras de Santa Rita. As celebrações começam às 7h e se encerram às 20h. No término da solenidade, em 22 de maio – Dia Santa Rita de Cássia – o encontro começa às 6h e conta com missas e procissão.

No último dia da novena acontece a "Festa de Santa Rita de Cássia", onde haverá a celebração da Missa das Rosas, às 9h. O término da novena celebra um ano da inauguração do maior santuário em reverência à Santa Rita de Cássia no mundo. No último ano, o festejo teve duração de três dias e reuniu 10 mil visitantes.

Em 2023, é a primeira novena de Santa Rita que o Santuário recebe depois de sua inauguração em 22 de maio do ano passado. A organização afirma que o local tem capacidade para acomodar cerca de 5 mil pessoas.