São Gotardo: três são presos após homicídio tentado

Objetos apreendidos

Após informações de que havia ocorrido um tiroteio no bairro Boa Esperança em São Gotardo, as equipes iniciaram diligências para verificação inicial do fato, o qual se confirmou e logo em seguida deu entrada na UPA 01 vítima de disparo de arma de fogo alvejada no antebraço.

Foi confirmado através imagens que a vítima transeunte também efetuou diversos disparos contra o veículo, sendo conduzido em flagrante após receber alta hospitalar.

Após levantamentos foi possível localizar o veículo utilizado no fato, o qual encontrava-se com dois disparos de arma de fogo na porta traseira (porta malas).

Em continuidade, as equipes localizaram o autor homiziado em uma residência no bairro Boa Esperança, o qual tentou evadir mas foi contido e preso.

A arma de fogo foi localizada pelos militares, bem como duas munições.

A motivação seriam atritos no Estado do Maranhão entre o familiares dos envolvidos, que resultaram nos acontecimentos em São Gotardo.

Os envolvidos, de 30, 22 e 44 anos foram presos e apresentados à Autoridade de Polícia Judiciária em Patos de Minas.

Matéria apreendido: 01 revolver, 02 munições, 01 aparelho celular e 01 veículo removido