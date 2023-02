São Lourenço: temporal derruba 30 árvores; supermercado é atingido por raio

Um temporal que durou cerca de meia hora foi o suficiente para derrubar ao menos 30 árvores, muitas de grande porte, em São Lourenço, no Sul de Minas, nessa quinta-feira (2/2).

Pontos de alagamento na Rua Heráclito Moreira e na Avenida Damião Junqueira de Souza causaram transtornos para comerciantes e moradores.

De acordo com a Defesa Civil do município, a queda das árvores ocasionou problemas nos fios de energia elétrica em alguns locais da cidade. A Cemig (Companhia Energética de Minas Gerais) teve que fazer a reposição e parte da cidade ficou sem energia por algumas horas.

O trânsito ficou interditado na rua Coronel José Justino, próximo à Igreja Matriz, por inundações e queda de árvore.

Um raio caiu sobre um supermercado na avenida Dom Pedro II, no Centro da cidade. Partes do teto e do forro caíram dentro do estabelecimento. O supermercado informou que a loja vai ficar temporariamente interditada e que os funcionários estão bem.