Sapo gigante é encontrado em residência em Araguari, MG.

Sapo gigante foi encontrado no banheiro da residência — Foto: Bombeiros/Divulgação

Os bombeiros que Araguari, no Triângulo Mineiro, atenderam uma ocorrência inusitada no último domingo (22.jan.23). Um sapo gigante foi encontrado no banheiro de uma residência na Rua Osvaldo Vilela Rodovalho – Bairro de Fátima.

A dona da casa acionou os militares para que fizessem o resgate do anfíbio.

“Encontramos um sapo “cururu” no cantinho do banheiro da casa da solicitante. E, realmente, o animal estava um cadinho acima do peso”, relatou a assessoria dos bombeiros de forma bem humorada.

Segundo os bombeiros, o tamanho natural do sapo é de aproximadamente 13 centímetros, entretanto, quando se sente ameaçado, ele “infla” o corpo.

“Ele é peçonhento, então, melhor não manipular se você não tiver conhecimento técnico”, completou a assessoria.

O animal foi capturado, e posteriormente solto em seu habitat natural.