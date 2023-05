Sargento da PM invade quartel, ameaça policial e espanca ex-mulher, em BH

Um sargento aposentado da Polícia Militar (PM), de 47 anos, é procurado pelas autoridades após invadir um quartel no Bairro Prado, região Oeste de Belo Horizonte, e ameaçar, com arma de fogo, um colega e a ex-companheira, de 41 anos, na última sexta-feira (12/5).

De acordo com o Boletim de Ocorrência (BO), às 21h, o homem emparelhou seu carro com o da ex-companheira, que estava parada num semáforo em frente ao quartel, na entrada da Cavalaria, entre as ruas Turfa e Platina, já com a arma em punho, ameaçando a vítima, que é aluna do curso de Formação de Oficiais, e um amigo, de 40 anos, também Policial Militar, que acompanhava a mulher no momento.

Segundo o homem, que registrou o BO, o suspeito dizia a todo momento que iria matá-los. A mulher, então, fugiu para dentro da unidade da PM e fez o retorno por dentro do local. O sargento seguiu atrás da dupla, chegando a invadir o local, mas não encontrou a ex, saindo em seguida.

De acordo com a vítima, no caminho para a casa, o homem a encontrou e perseguiu, vindo a alcançá-la na porta de casa. No local, ele a espancou, dando coronhadas na sua cabeça, além de socos e chutes. O sargento também danificou o carro da mulher

O militar aposentado só parou as agressões quando moradores da vizinhança começaram a pedir socorro e o pai da vítima chegou ao local. A mulher foi encaminhada ao hospital da Polícia Militar. O suspeito dos crimes fugiu e, de acordo com a PM, ainda não foi encontrado. A ocorrência foi encaminhada à Delegacia de Plantão de Atendimento à Mulher.

A Polícia Militar emitiu um comunicado sobre o caso, veja:

“A Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) esclarece que o fato envolve três policiais militares, fora do horário de serviço. O possível autor, policial aposentado, fugiu do local e, até o momento, não foi localizado. A PMMG esclarece, ainda, que as medidas de acolhimento e proteção à vítima foram adotadas e uma medida protetiva expedida em seu favor, pelo juiz competente.”