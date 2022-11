Saúde entrega vacinas para crianças abaixo de 3 anos com comorbidades

O Ministério da Saúde iniciou nesta quinta-feira (10) a distribuição de 1 milhão de doses de vacinas pediátricas contra a covid-19 destinadas a crianças com idade entre 6 meses e 3 anos com comorbidades.

Os imunizantes são da Pfizer e devem ser enviados a todos os estados e o Distrito Federal até esta sexta-feira (11).

O ministério informou ainda que, neste momento, a vacinação para essa faixa etária está restrita para crianças com comorbidades. A ampliação do grupo ainda depende de avaliação pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS (Conitec).

A recomendação da pasta é que o imunizante contra o novo coronavírus seja aplicado simultaneamente às demais vacinas do calendário vacinal ou em qualquer intervalo na faixa etária de 6 meses de idade ou mais.

Abaixo está o quantitativo de doses para cada estado nesta distribuição: