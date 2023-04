Seis pessoas morreram nas BRs de Minas durante o feriado

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) encerrou, no domingo (23/4), a Operação Tiradentes 2023. 101 acidentes foram registrados nas rodovias federais durante o feriado. 101 pessoas ficaram feridas e seis pessoas morreram nas estradas.

No decorrer do feriado, mais de 10.270 veículos foram fiscalizados e cerca de 11.580 pessoas passaram por algum procedimento de fiscalização.

A PRF realizou 5.329 testes de alcoolemia e autuou 78 motoristas por embriaguez, sendo que desse total dois acabaram presos.

Durante as fiscalizações, 415 veículos foram flagrados com um ocupante sem utilizar o cinto de segurança.

De acordo com a PRF, em Minas Gerais, os flagrantes de veículos andando com excesso de velocidade e fazendo ultrapassagens proibidas chamaram a atenção durante o feriado.

Cerca de 4.600 veículos foram flagrados andando com a velocidade acima da máxima permitida e mais de 420 motoristas foram autuados por fazerem algum tipo de ultrapassagem proibida, nas principais rodovias federais do estado.

“A PRF empregou grande esforço na fiscalização durante o feriado, bem como realizou diversas ações educativas e divulgações mostrando a importância da conscientização e do respeito no trânsito, sempre com o objetivo de reduzir o número de acidentes e garantir um trânsito seguro”.

Nos quatro dias do feriado, as atividades de educação para o trânsito foram intensificadas, sendo alcançadas 1.110 pessoas com palestras, orientações e o uso de vídeos informativos.