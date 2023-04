Seleção pública de estagiários de pós-praduação em Serviço Social na Comarca de Capinópolis

O Tribunal de Justiça da Comarca de Capinópolis abriu processo para seleção pública de estagiários de pós-graduação em Serviço Social.

De acordo com a publicação, assinada pelo MM Juiz de Direito, dr Felipe Ivar Gomes de Oliveira, poderão participar do processo de seleção os alunos matriculados e frequentes em instituições superiores no segmento de Serviço Social.

O estágio é uma importante etapa na formação de um profissional, especialmente na área do Serviço Social. É uma oportunidade de colocar em prática o que foi aprendido em sala de aula, além de conhecer a realidade do campo de atuação.

Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais

Fórum da Comarca de Capinópolis – Vara única

Av. 111, n°465 – Centro.