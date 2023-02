Seleção feminina joga bem, mas perde de 2 a 1 para os Estados Unidos

A seleção feminina de futebol foi derrotada por 2 a 1 pelos Estados Unidos, na noite desta quarta-feira (22) em Frisco, em seu último compromisso pelo She Believes Cup (torneio amistoso realizado nos Estados Unidos).

Mesmo tendo como adversárias as atuais campeãs mundiais, que jogavam na condição de anfitriãs, o Brasil fez um bom primeiro tempo, em especial na defesa, que não ofereceu muitos espaços para as norte-americanas. Porém, aos 47, os Estados Unidos partiram em contra-ataque e a bola acabou sobrando para Alex Morgan, que bateu de esquerda, da entrada da área, para marcar um bonito gol.

No segundo tempo, a técnica sueca Pia Sundhage promoveu algumas mudanças, inclusive a entrada da craque Marta. E o Brasil passou a criar mais oportunidades, a mais clara aos seis minutos, quando Adriana acertou o travessão do gol defendido por Alyssa Naeher.

Porém, os Estados Unidos eram superiores e conseguiram ampliar aos 17 minutos com Mallory Swanson após novo contra-ataque. Mesmo com a desvantagem de dois gols as brasileiras não se entregaram, e acabaram chegando ao gol de honra aos 44 com Ludmila, que entrou no gramado três minutos antes.

A participação do Brasil na She Believes faz parte da preparação para a Copa do Mundo, que será disputada, entre 20 de julho e 20 de agosto de 2023, na Austrália e na Nova Zelândia. O próximo compromisso da equipe comandada por Pia Sundhage é o confronto, em abril, com a Inglaterra pela Finalíssima (duelo entre as seleções campeãs sul-americana e europeia).