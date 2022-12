Seleção masculina mantém 100% de aproveitamento no Mundial de goalball

A seleção brasileira masculina de goalball derrotou o Japão por 8 a 6 nesta sexta-feira (9), mantendo 100% de aproveitamento no Mundial da modalidade, disputado em Matosinhos (Portugal). Já a equipe feminina foi superada por 11 a 4 pelos Estados Unidos.

O time masculino, que bateu a Argélia por 11 a 5 na estreia, voltou a mostrar força na luta pelo inédito tricampeonato mundial. Diante dos japoneses, o Brasil não deu chances e conseguiu fechar o placar em 8 a 6.

“Sabíamos que a equipe japonesa é muito versátil, parecida com o Brasil. Trabalham muito a movimentação, flutuações, mudando o tempo de bola sempre, fazendo inversões de ala que dificultam a leitura do adversário. Mas entramos concentrados no jogo, chegando com a técnica nas bolas. Avaliamos que seria um duelo equilibrado, o que acabou acontecendo. Foi ótimo estar quase sempre à frente no placar, tirando quando ficou 5 a 5. Depois abrimos dois gols novamente e controlamos a partida”, declarou o ala Leomon, que marcou cinco gols no confronto.

Vaga para os Jogos de Paris

Além do título, as equipes masculina e feminina buscam, em Matosinhos, garantir vaga antecipada para os Jogos de Paris (França), em 2024. Para isso é necessário chegar à final. Nos dois torneios, são 16 seleções divididas em dois grupos de oito. Os times jogam entre si na chave, em turno único, com os quatro melhores avançando às quartas de final. As disputas pelas medalhas serão no próximo dia 16, uma sexta-feira. As partidas da competição têm transmissão ao vivo na página do YouTube da Kuriakos TV.