Sem água, cidade mineira suspende aulas e serviços não essenciais

A Prefeitura de Barbacena, na Zona da Mata, informou nesta segunda-feira (15/5) que os serviços municipais de atendimento não prioritários e as aulas foram canceladas em escolas da cidade, devido ao desabastecimento de água que ocorre desde a quinta-feira (11/5).

Após um caminhão-tanque explodir e o óleo diesel atingir o leito do Rio das Mortes, o município de Barbacena está em situação de emergência

De acordo com a prefeitura , a suspensão continuará até que os serviços de emergência sejam finalizados.

Ficam suspensos o atendimento ao público na Prefeitura e no Centro de Referência da Assistência Social (Cras) Nova Cidade e também as atividades nas seguintes escolas municipais:

E. M. José Felipe Sad;

E. M. Inês Piacesi;

E. M. Lia Salgado;

E. M. Professora Yayá Moreira;

E. M. Padre Sinfrônio de Castro;

E. M. Sebastião Francisco do Vale;

E. M. Lions.

Por enquanto, não há previsão para a retomada do abastecimento de água na cidade, pois a situação será trabalhada até que a captação seja feita com segurança, para que a água chegue às residências com qualidade.

A administração municipal informou que manterá os serviços de saúde, coleta e limpeza urbana.

O acidente

Na manhã de quinta-feira (11/5), um caminhão-tanque, carregado com 44 mil litros de óleo diesel, tombou e explodiu na altura do km 711 da BR-040, em Barbacena. O motorista foi socorrido pela concessionária da rodovia. O estado de saúde dele não foi divulgado.

Com o tombamento, o óleo se espalhou pela pista e atingiu o afluente do Rio das Mortes, que abastece a cidade.