Sem água e sem luz: moradores da Região Centro-Sul de BH relatam problemas

Pessoas que moram ou trabalham no Bairro Mangabeiras, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte , ficaram sem abastecimento de água nesta quinta-feira (23/2). Segundo a Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa), essa interrupção se deu pela paralisação de uma unidade de bombeamento.

Por meio de nota, a Copasa disse que essa paralisação da unidade de bombeamento ocrorreu em função de uma interrupção do fornecimento de energia elétrica. A companhia ainda ressalta que essa falta de energia aconteceu na manhã de quarta-feira (22). Com o retorno da energia, o fornecimento de água foi normalizado ainda ontem.

No entanto, na madrugada de quarta para quinta, uma nova queda de energia ocorreu no mesmo local, causando uma nova interrupção. A concessionária de energia foi acionada e o abastecimento, de acordo com a Copasa, será normalizado de forma gradativa, após o retorno da energia elétrica. O comunicado ainda afirma que os hospitais da região estão sendo abastecidos por caminhões-pipa.

A reportagem do Estado de Minas conversou com Diego Alves, que é coordenador de infraestrutura da Associação Mineira de Reabilitação (AMR), que fica localizada no Mangabeiras. Ele contou que, quando a unidade foi reaberta, ao meio-dia da quarta-feira, o abastecimento de água estava interrompido. Na manhã de hoje, segundo o coordenador, a situação estava normalizada.