Sem Censura recebe o executivo de futebol Túlio Guerreiro

O ex-jogador e atual executivo de futebol Túlio Guerreiro é o entrevistado do programa Sem Censura desta segunda-feira (12). No bate-papo com a apresentadora Marina Machado, ele lembra os pontos altos da carreira e fala sobre projetos futuros. O programa vai ao ar às 21h na TV Brasil.

Túlio Lustosa Seixas Pinheiro, carinhosamente chamado de Túlio Guerreiro, nasceu em Brasília, em 1976. Começou a carreira no futebol profissional em 1995, como lateral-direito no Goiás. Foi cinco vezes seguidas campeão goiano, entre 1996 e 2000, bicampeão da Copa Centro-Oeste e campeão brasileiro da Série B.

Em 2003, estreou no Botafogo e ajudou o clube carioca a voltar para a Série A do Campeonato Brasileiro, a conquistar a Taça Rio e a Copa Pelegrino. Em São Paulo, jogou pelo Corinthians em 2009, quando foi campeão paulista e da Copa do Brasil. Naquele ano, defendeu ainda o Grêmio de Porto Alegre. Entre 2010 e 2012, atuou pelo Figueirense. Em dezembro de 2012, assinou com o Sobradinho, clube do Distrito Federal, para disputar o Campeonato Brasiliense e a Copa do Brasil do ano seguinte. No exterior, passou pelo clube árabe Al-Hilal, entre 2001 e 2002, e pelo Oita Tirinita do Japão, entre 2005 e 2007.

Como dirigente, Guerreiro foi diretor de Futebol do Goiás, de 2018 a 2020, quando o time voltou para a Série A. Também atuou como diretor de Futebol do Botafogo, de 2020 a 2021, e participou da transformação do time em Sociedade Anônima do Futebol (SAF).

Além do Botafogo, time que mais defendeu na carreira, o executivo tem outra grande paixão: o Guará, cidade satélite do DF onde nasceu, foi criado e onde voltou a morar. Hoje, quer ajudar o time candango do Sobradinho a se tornar SAF.

São debatedores convidados desta edição o jornalista da Agência Brasil Marcelo Brandão e o ex-jogador Erivaldo Barbosa, conhecido como Bilzão, que atuou no futebol brasileiro e no Catar.

