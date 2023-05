Sem freio, caminhão desgovernado destroi casa em Araxá

A entrada de uma casa e quartos foram destruídos por um caminhão desgovernado que invadiu o imóvel em Araxá, nessa segunda-feira (1°/5). Ninguém ficou ferido.

O caso aconteceu na rua Francisco Porfírio, no bairro Vila Rica, na cidade do Alto Paranaíba. O caminhão perdeu os freios e desceu a via sem condutor.

O veículo entrou pela garagem e chegou aos quartos, com a velocidade e força com que atingiu a casa. Um carro que estava estacionado lá dentro também teve danos.

Os bombeiros foram acionados para realizar a vistoria do imóvel e informou que não havia necessidade dos moradores de deixarem o local.

A Polícia Militar (PM) registrou o caso e o responsável pelo caminhão está sendo procurado.