Sem ‘grau’ e ‘gangangan’: faixa proíbe práticas com moto em bairro de BH

Uma faixa proibindo a prática do grau, ou seja, empinar a moto, instaladas em ruas do bairro Alto Vera Cruz, na região Leste de Belo Horizonte , mobilizou as redes sociais nesta terça-feira (30/5). Para além da “regra de trânsito”, o que mais chama atenção é a assinatura do texto: “Pau no gato”.

De acordo com o anúncio, a proibição de “grau”, “gangangan” -barulho feito pela acelerador da moto – e “empinar moto” entrou em vigor no último sábado (27/5). O texto ainda enfatiza que o limite de velocidade deve ser respeitado.

“A partir do dia 27 de maio é proibido grau, gangangan, empinar moto e transitar acima da velocidade permitida 40 km. Ass: Pau no Gato”, informa as faixas.

Nos comentários de um vídeo publicado no perfil “BH da Zueira”, que mostra a faixa, os usuários questionam quem seria “Pau no Gato”. “Para você ver que esses caras irritam todo mundo”, disse um usuário.

Um perfil chamado “Aglomerado da Serra” disse esperar o dia que a mesma faixa será instalada na maior favela de Minas Gerais, localizada na região Centro-Sul da capital.

A reportagem procurou a Polícia Militar para saber se a corporação está ciente da instalação da faixa, mas até a publicação desta matéria não obteve resposta.

Capital do Grau

Desde agosto do ano passado, Belo Horizonte é considerada a capital nacional do wheeling, ou, no dialeto local, “grau”. A lei foi publicada no Diário Oficial do Município no dia 19 de agosto.

O projeto é de autoria dos vereadores Léo Burguês (PSL) e Bim da Ambulância (Avante). Durante a apresentação do texto, Bim explicou que a manobra com motos é muito característica nas ruas da capital, e, por isso, poderia ser um bom investimento para montadoras na cidade.

Porém, eles reconheceram que praticar o grau é infração gravíssima e assim deve continuar, porque se for feito sem cuidado e equipamentos de proteção, como o capacete, pode colocar em risco o condutor e terceiros.

Em dezembro do ano passado, a cidade perdeu o único espaço seguro onde a prática do esporte sobre duas rodas era permitida . Isso porque a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) decidiu não renovar a permissão concedida em março de 2022, que concedia aos amantes do grau o direito de usar um espaço público vazio na avenida Clóvis Salgado, no bairro Bandeirantes, na região da Pampulha.