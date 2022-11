Sem traço: Luís Ernesto Lacombe é demitido da RedeTV!

O artigo pode conter opinião

Homens ao mar. O jornalista bolsonarista Luís Ernesto Lacombe foi demitido da RedeTV! na última sexta-feira (11.nov.22). Lacombe é um ferrenho defensor de Jair Bolsonaro, e esteve na emissora por dois anos — a demissão de veio em menos de duas semanas após a vitória de Lula (PT) à presidência da República.

O jornalista — que já passou pela TV Globo e pela TV Bandeirantes, é um dos mais conhecidos negacionistas da covid-19. Lacombe comandava uma atração com traço de audiência, ou seja, com números que não chegavam a pontuar entre os espectadores da TV aberta. Segundo informações de Ricardo Feltrin, do Uol, o jornalista recebia um salário mensal de R$200 mil — 50% eram pagos por patrocinadores bolsonaristas.

Luís Ernesto Lacombe deve continuar com sua coluna no extremista Gazeta do Povo, além do seu canal no YouTube — que já chegou a ser penalizado por publicar informações falsas.

Orbitando a verba publicitária federal

A ação da RedeTV!, que registra o 6º Ibope das TVs que operaram no sistema aberto, converge com a estratégia da Jovem Pan News, que também demitiu os comentaristas extremistas de sua grade.

A RedeTV! terminou outubro com média de 0,2 ponto e 0,7% de share no patamar nacional. A rede bolsonarista foi ultrapassada pela TV Brasil — emissora estatal.

As emissoras acenam para o governo Lula em busca de cotas publicitárias a partir de 2023.

Após a vitória de Lula, Jovem Pan News demitiu os comentaristas Augusto Nunes, Coppola, Fiuza e Noblat.

A Jovem Pan, emissora alinhada à extrema direita bolsonarista, está em processo de mudança editorial. A JP deve abandonar a linha de defesa do governo bolsonaro e passar a atacar virulentamente o governo Lula a partir de agora.

Usou, descarta

Emissoras com a RedeTV! e Jovem Pan adotam o padrão de usar seus comentaristas para reverberar a posição extremista dos donos, e quando esses profissionais não são mais necessários, são descartados.

No passado isso aconteceu com Marco Antônio Villa. O historiador foi vítima da parcialidade da emissora, que o demitiu após a chegada de Jair Bolsonaro ao poder.

Villa, que foi uma das vozes do golpe contra Dilma Rousseff, voltou atrás e apoiou Lula na eleição de 2022.

