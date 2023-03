Semana começa com calor, nuvens e sem chuva em Belo Horizonte

A última semana de março em Belo Horizonte começa com céu nublado, altas temperaturas e sem previsão de chuva . De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), os termômetros registrarão máximas na casa dos 30ºC, as nuvens encobrirão o céu, mas sem precipitação até a próxima quarta-feira (29/3).

Este domingo (26/3) abre a semana com previsão de temperatura mínima de 17ºC e máxima de 32ºC. Durante o dia o céu terá poucas nuvens e o tempo fica mais nublado na parte da noite. A umidade relativa do ar pode chegar a 90%, mas não há previsão de chuvas.

Segundo o Inmet, a tendência é que o cenário se repita, ao menos, na primeira metade da semana. A previsão entre segunda (27/3) e quarta-feira é de céu com muitas nuvens, sem chuva, temperatura mínima variando entre 18º e 19º e a máxima entre 30ºC e 32ºC.

Março seco

A uma semana do fim do mês, Belo Horizonte ainda não alcançou a média pluviométrica histórica para o período na cidade. Segundo o Inmet, 106,2 milímetros de chuva caíram sobre a capital mineira até este sábado (25/3), número ainda distante dos 197,5 milímetros registrados, em média, entre 1991 e 2020.

BH fechou fevereiro também abaixo dos valores históricos. Foram 116,3 milímetros de chuva acumulada, 35% abaixo dos 177,7 milímetros, a média histórica para o mês.

Em janeiro, por sua vez, o cenário foi o oposto. O acumulado de chuvas em BH foi de 460,8 milímetros, 39% acima da média histórica do período, que é de 330,9 milímetros. No primeiro mês do ano, a cidade registrou 24 dias de chuvas intensas, sendo 12 deles consecutivos.