Semana do Meio Ambiente: CRV Industrial visita anexo de escola em Ituiutaba para levar conscientização ambiental aos alunos

Semana do Meio Ambiente: Uma equipe da CRV Industrial visitou um anexo da escola Municipal José Da Silva Ramos. É uma unidade de ensino rural localizada em uma área próxima das atividades da usina, no município de Ituiutaba.

No encontro, realizado pela bióloga Lívia Reis e por Tanandra Nunes, foi ressaltada a importância do cuidado com o meio ambiente. Também foi efetuada a doação de um conjunto de coleta seletiva, bem como o trabalho de orientação quanto a separação de resíduos com as crianças.

“Ao despertar a consciência ecológica desde cedo, estamos capacitando as próximas gerações a se tornarem agentes de preservação, promovendo a preservação do meio ambiente, a valorização da biodiversidade e a adoção de práticas sustentáveis”, disse Lívia Reis.