Semana Santa começa com expressão de fé nas ruas e igrejas de Minas

Nesta quarta (5/4), no Santuário Arquidiocesano Santa Luzia, em Santa Luzia, na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH), a Procissão do Encontro, com os cortejos Nossa Senhora das Dores e de Nosso Senhor dos Passos, levou centenas de moradores e visitantes ao Centro Histórico. À frente da programação, está o reitor e pároco do santuário, padre Felipe Lemos de Queirós.

“Eu me sinto muito honrada em ajudar, com a equipe da Igreja e de voluntários, no andor de Nossa Senhora das Dores, pois, desde criança, vinha à Matriz de Santa Luzia com minha tia, Luzia Fonseca, falecida aos 104 anos. Eram tia Luzia e dona Lúcia Dolabella as encarregadas da ornamentação, e ela pediu que eu mantivesse a tradição que passa de geração a geração”, contou a moradora Goretti Gabrich, também responsável pelas figuras bíblicas que saem nas procissões.

Responsável pela decoração dos andores, Wellington Rodrigo Moreira Corrêa, zelador do santuário de Santa Luzia, também se sente honrado. “Aprendi essa arte na infância, com os mais velhos, e fico feliz por manter a tradição de nossa cidade. Minha melhor forma de agradecer e retribuir a Deus, pelo dom que Ele me deu, é decorando os andores da Semana Santa, a Semana Maior da Igreja.”

Missas e rituais Nesta quinta, às 9h, será realizada na Catedral Cristo Rei, em construção no Bairro Juliana, na Região Norte da capital, a tradicional Missa da Unidade, a partir das 9h. Para a celebração, são esperados os padres da Arquidiocese de Belo Horizonte que vão renovar seus votos de serviço à Igreja, e dois fiéis de cada comunidade de fé. De acordo com a Arquidiocese de BH, durante a Missa da Unidade o arcebispo abençoa os óleos que depois serão partilhados com todas as paróquias (no território da arquidiocese) para as celebrações dos sacramentos: batismo, crisma e unção dos Enfermos.

Também nesta quinta, às 19h30, na Catedral Cristo Rei, haverá a missa com o rito de Lava-pés, presidida por dom Walmor. Nesta noite, a Igreja rememora a última ceia de Jesus, quando Ele lava o pé de seus discípulos, indicando o caminho do serviço e da humildade. Na última ceia, ao partilhar o pão e o vinho, Jesus também institui o sacramento da Eucaristia, a sua presença no pão e vinho consagrados.

A quinta-feira da Semana Santa, dia da instituição da eucaristia, marca dois momentos: só se pode celebrar a Missa da Unidade e não outras. “Relembra, também, a última ceia de Jesus com os 12 apóstolos. Num gesto de humildade, o Messias lavou os pés dos discípulos. Neste dia, começa o tríduo pascal, que vai até o domingo”, diz o pároco e reitor do Santuário Arquidiocesano da Santíssima Eucaristia (Igreja Boa Viagem), padre Marcelo Carlos da Silva.

Já na tricentenária Sabará (RMBH), revive nesta quinta, no início do tríduo pascal, um momento muito emocionante da Paixão de Cristo. Com início às 15h, na Igreja São Francisco, no Centro Histórico, começa a cerimônia do Santo Sepulcro. O ritual remonta ao século 18 e é considerado único no país, pois retrata a morte de Jesus na quinta-feira – na véspera, portanto, da sexta-feira da Paixão, quando os católicos relembram a crucificação e acompanham a Procissão do Enterro.