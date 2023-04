Semana Santa em Ouro Preto: confira a programação

A Semana Santa é uma data importante para os católicos de todo o mundo. Neste período, são celebrados eventos importantes da vida de Jesus Cristo, como a Última Ceia, em que foi instituído o sacerdócio e a Eucaristia, a partir do pão e do vinho que compartilhou aos seus apóstolos.

Foi o dia em que Jesus lavou os pés dos seus discípulos, levando a mensagem de humildade a todos. Também houve a pregação na cruz e sua retirada. Todos os eventos têm um significado importante para os fiéis católicos, por lembrar da vida, morte, paixão e ressurreição de Cristo.

Em Minas Gerais, existem muitas celebrações na capital e nas cidades do interior, especialmente as históricas, como Ouro Preto, que, na origem de sua fundação e construção social, foi baseada na religião católica.

Durante a Semana Santa, a cidade histórica continua com essa tradição de séculos, por meio de missas, procissões e encenações em vários locais sagrados na cidade.

Retorno da Paróquia de Nossa Senhora da Conceição

Neste ano, as celebrações religiosas na cidade serão especiais por um motivo: depois de anos fechada para a restauração dos seus elementos estruturais e artísticos, a matriz da Paróquia de Nossa Senhora da Conceição foi reaberta.

O Santuário da Imaculada Conceição retorna para celebrar os atos litúrgicos da Semana Santa. Será um momento de grande emoção para os fiéis, de ver depois de um tempo a realização de algumas atividades religiosas neste templo tricentenário, que abriga os restos mortais do Aleijadinho, mestre barroco autor de obras históricas para Minas Gerais no século XVIII.

“O retorno das portas abertas da igreja para celebrações é de muita importância, já que, enquanto a igreja estava passando por reformas, as missas estavam sendo realizadas no salão paroquial da igreja, e não tem o mesmo significado", informa a prefeitura de Ouro Preto, por meio de sua assessoria.

“A comunidade ficava até meio incomodada com determinadas situações, questões de acomodação, significado e o simbolismo da igreja no culto da fé”, completa.

A paróquia recebeu ontem a encenação que mostra a pregação de Jesus Cristo na cruz, e nos próximos dias vai sediar missas e eventos pontuais como a preparação do Círio Pascal e a Santa Missa festiva.

Os eventos da Semana Santa são divididos também com a igreja de São Francisco de Assis, onde fica a tradicional feirinha de pedra e sabão de Ouro Preto, que vai receber o evento do lava pés, e a Basílica de Nossa Senhora do Pilar, área que recebe da procissão de ressurreição a chegada do santíssimo no domingo de páscoa.

Programação Semana Santa em Ouro Preto

Quinta-feira (6/3)

17h30- Missa Solene “In Coena Domini” – da Ceia do Senhor no Santuário Matriz de Nossa Senhora da Conceição. Após a Missa, o Santíssimo Sacramento será transportado solenemente para a capela onde permanece até a hora da Sagrada Comunhão, no dia seguinte. Em seguida, em sinal de luto, os altares serão desnudados.

18h – Missa Solene “In Coena Domini” – da Ceia do Senhor- com o rito do Lava Pés na Basílica de Nossa Senhora do Pilar. Transladação do Santíssimo Sacramento para a Capela do Bonfim e adoração até o final do dia.

19h – Missa na Capela de São Sebastião.

19h – Missa na Igreja São Francisco de Paula.

20h30 – Na Igreja de São Francisco de Assis, ocupará o púlpito, o Exmo. Revmo. Sr. Dom Geovane Luís da Silva, Bispo Auxiliar da Arquidiocese de Belo Horizonte , que irá proferir o Sermão do “Mandatum”, recordando, assim, também, o ato em que Jesus lava os pés de seus discípulos.

23h- Concentração no adro da Igreja de São Francisco de Assis, de onde os fiéis sairão em Cortejo Penitencial até o Santuário Matriz de Nossa Senhora da Conceição. Lá, tomarão consigo a imagem do Senhor Bom Jesus, simbolizando a Sua prisão no Horto das Oliveiras. O Cortejo seguirá pelo bairro Antônio Dias até a Capela de Nossa Senhora das Dores.

Sexta-feira (7/3)

6h – Via Sacra encenada pela Comunidade de São Cristóvão.

6h – Via Sacra saindo da Capela de Nossa Senhora das Dores até o Cruzeiro do Alto da Cruz.

8h às 17h- Visita ao “Santo Sepulcro”, na Capela de Nossa Senhora das Dores.

09h- No Santuário Matriz de Nossa Senhora da Conceição, em memória da agonia do

Divino Salvador na Cruz, será proferido o Sermão das Sete Palavras. Tomará o púlpito o Revmo. Sr. Pe. Bruno Gomes Silva.

15h – Nesta hora em que Nosso Senhor Jesus Cristo morreu por nós, no Santuário Matriz de Nossa Senhora da Conceição, Solene Ação Litúrgica.

15h – Solene Ação Litúrgica na Basílica de Nossa Senhora do Pilar.

15h – Solene Ação Litúrgica na Igreja de São Francisco de Paula.

15h – Solene Ação Litúrgica na Capela de São Sebastião.

15h – Solene Ação Litúrgica na Capela de Nossa Senhora Aparecida.

19h30- Apresentação do figurado bíblico, seguido do tocante Sermão do Descendimento da Cruz em frente à Igreja de São Francisco de Assis, proferido pelo Exmo. Revmo. Sr. Dom Geraldo Lyrio Rocha, Arcebispo emérito da Arquidiocese de Mariana . Em seguida, solene Procissão do Enterro conduzindo as imagens do Cristo Morto e da Senhora das Dores pelas ruas da cidade, encerrando no Santuário Matriz de Nossa Senhora da Conceição.

Sábado (8/3)

9h- No Santuário Matriz de Nossa Senhora da Conceição, Solene Ofício das Laudes e Matinas de Sábado Santo.

19h – Solene Vigília Pascal na Igreja de São Francisco de Paula.

19h – Solene Vigília Pascal na Capela de São Sebastião.

21h– Solene Vigília Pascal na Basílica de Nossa Senhora do Pilar.

21h– No Santuário Matriz de Nossa Senhora da Conceição, soleníssima Vigília Pascal: Bênção do Fogo Novo, Preparação do Círio Pascal, canto do “Exultet”, Liturgia da Palavra, Liturgia Batismal e Liturgia Eucarística.

Domingo de Páscoa (9/3)

7h- Santa Missa festiva no Santuário Matriz de Nossa Senhora da Conceição presidida por Dom Geraldo Lyrio Rocha, transmitida pela Rádio Itatiaia Ouro Preto. Em seguida Procissão da Ressurreição em direção à Basílica de Nossa Senhora do Pilar. À chegada, Santa Missa.

16h – Santa Missa na Igreja de Nossa Senhora do Rosário.

16h- Celebração da Ressurreição na Capela de Nossa Senhora Aparecida.

18h – Solene Celebração Eucarística na Basílica de Nossa Senhora do Pilar.