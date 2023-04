Semana Santa vai ser de muito calor e pancadas de chuva em MG

Para quem vai aproveitar o feriado em Minas Gerais, o tempo será quente com possíveis pancadas de chuva em todo o estado, segundo previsão do Climatempo.

Antecedendo o feriado da Sexta-feira da Paixão (7/4), durante toda a semana em BH, a probabilidade é que o calorão predomine, com temperatura mínima de 19°C e máxima de 30°C.

No Sul de Minas e na Zona da Mata, a previsão meteorológica varia entre 18°C e 28°C.

No Norte e Nordeste do estado, as temperaturas vão de 22°C até 35°C, e no Triângulo Mineiro, de 21°C a 33°C.

Fim de semana

Mesmo que a previsão durante a semana seja de chuvas isoladas em várias partes do estado, a tendência é de que a chuva forte chegue em peso só no fim de semana.

A frente fria que está em São Paulo entra em Minas a partir de sábado, atingindo as regiões da Zona da Mata, Sul de Minas e Triângulo Mineiro, locais que estão mais próximos do estado paulista.

A frente fria irá trazer pancadas de chuvas com possíveis granizos, amenizando as altas temperaturas. No domingo, a frente fria irá chegar à Região Central e Metropolitana de Belo Horizonte e posteriormente ao restante das regiões de Minas.

É provável que ela fique em todo estado até quarta-feira da semana que vem.