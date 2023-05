Semi-reboque de carreta derrapa na pista e mata motorista de caminhão

Um motorista de caminhão, A. C. O, de 37 anos, morreu em um acidente na noite dessa terça-feira (30/5), quando o veículo que dirigia foi atingido pelo reboque de uma carreta-trator, no quilômetro 432, da BR-354, próximo a Bambuí, no Centro-Oeste do estado.

Segundo informações da Polícia Militar Rodoviária (PMRv), a carreta, que trafegava no sentido Bambuí-Iguatama, dirigida por I. R. G., de 44 anos, puxava um semirreboque, quando, numa curva, perdeu a aderência com o asfalto, fazendo um “L”, invadindo a contramão.

No sentido contrário, vinha o caminhão dirigido por A. C. O, que foi surpreendido com o choque. O motorista teve morte imediata, enquanto que o passageiro D. L. R. F., de 30 anos, sofreu ferimentos leves, sendo encaminhado pela unidade do SAMU ao hospital de Bambuí. O caminhão transportava óleo lubrificante.

Por cona do acidente, a rodovia teve de ser interditada. Foram 11 horas de interdição. A liberação ocorreu somente às 6h desta quarta-feira.